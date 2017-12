Jornalista argentino morre em acidente de carro em Guarulhos

Atualizado às 19h58 SÃO PAULO - O jornalista argentino Jorge Luís López, de 38 anos, que estava no Brasil para a cobertura da Copa do Mundo, morreu na madrugada desta quarta-feira, 9, após o táxi em que estava ser atingido por um carro roubado em perseguição com a polícia, na região central de Guarulhos, na Grande São Paulo.

O acidente aconteceu por volta da 1h20 na Avenida Tiradentes, na altura da Praça IV Centenário. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos quatro criminosos fugiam da polícia quando o carro em que estavam bateu no táxi do jornalista.

López morreu no local e o taxista fraturou a clavícula e foi internado em hospital. Três suspeitos acabaram detidos e levados ao 1.º DP de Guarulhos, que investiga o caso.

López morreu no dia em que seu filho Martín completou 5 anos. A mulher de López, a jornalista Verónica Brunatti, também estava no Brasil para a cobertura do Mundial. Ela se encontraria com o marido nesta quarta-feira para festejar o aniversário do filho. O casal tem outras duas crianças.

Representantes do consulado argentino estiveram na delegacia para cuidar da liberação do corpo do jornalista.

Repercussão. A notícia da morte do argentino provocou grande impacto no âmbito jornalístico e esportivo em Buenos Aires. O jornalista, que era conhecido na Argentina como Jorge “Topo” López, cobria a Copa do Mundo pelo jornal esportivo Olé e pela Rádio La Red. No site, o Olé publicou uma nota oficial sobre a morte do repórter intitulada “Todos choram”.

“Sua voz ainda ressona, uma vez que há apenas algumas horas ele entrevistava Alejandro Sabella (técnico da Argentina) em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, além de publicar em sua conta do Twitter. O jornal Olé e o jornalismo inteiro estão de luto”, afirmou a nota. A Rádio La Red publicou em seu Twitter uma mensagem de apoio à família do jornalista. “Nos comunicamos com Verónica (Brunatti, jornalista do Marca), mulher de Topo López, para expressar nossas condolências e nos colocarmos a sua inteira disposição”, disse a publicação.

O ex-jogador e técnico Diego Simeone, ao saber do acidente, colocou no Twitter a frase: “Não somente foi embora um grande jornalista, mas também um amigo. Muita dor. Minhas condolências a @verobrunati e família. RIP Jorge ‘Topo’ López”.

