Jornaleiros continuam sob ameaça de sair

Em novembro de 2009, donos de 84 bancas de jornal do centro receberam notificações da Subprefeitura da Sé determinando sua transferência dos pontos onde estão há décadas - das 550 bancas do centro, 80% estão no mesmo local há mais de 20 anos, segundo o presidente do Sindicato dos Vendedores de Jornais e Revistas, Ricardo Carmo. A notificação pedia que eles indicassem três locais para a mudança, "por razões de segurança", mas não indicava locais disponíveis. A Prefeitura alegou que o objetivo era "evitar pontos-cegos para os guardas-civis e policiais" e melhorar as condições de circulação de pedestres. Uma comissão foi formada para discutir o caso com a Prefeitura.

Em nota, a Coordenação das Subprefeituras disse ontem que a Subprefeitura da Sé está "analisando as propostas de mudanças sugeridas pela comissão formada por GCM, Sindicato e Subprefeitura", e checando se são viáveis e atendem à lei. Carmo disse que a comissão não sugeriu mudanças de ponto. "Combinamos que as notificações seriam suspensas e que discutiríamos caso a caso. Solicitamos em agosto nova reunião com o secretário (Ronaldo Camargo) e ele ainda não nos recebeu." A pasta disse que o secretário se reuniu com o sindicato "ao menos 6 vezes" e foi à Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal, onde o caso foi discutido.