Jornal da polícia é alvo de ataque incendiário O prédio do jornal Panorama Policial, com sede em Araraquara (SP), foi incendiado na manhã do ontem. Voltado a policiais civis e militares da região, a publicação é mensal. A polícia apura se há relação entre o caso e a detenção de um homem que seria ligado a uma facção criminosa, preso horas antes sob acusação de matar um sargento da PM. O fogo começou perto das 9h30. Não havia ninguém no prédio.