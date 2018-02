Jornada terá peregrinação de 9,5 km neste sábado; veja agenda do papa

O sexto dia da Jornada Mundial da Juventude no Brasil terá peregrinação de 9,5 quilômetros de fiéis do centro do Rio ao palco localizado no Leme, em Copacabana, na zona sul. O Campus Fidei, em Guaratiba, na zona oeste, era o local previsto para ser o destino final da marcha, mas foi preterido por causa do lamaçal que se formou na área com as chuvas durante a semana. Para este sábado, a previsão é de estiagem, mas o céu deve ficar nublado o dia todo e as temperaturas ficam entre 25 e 10 graus.

Veja a agenda do papa:

Sábado - 27/7

9h - Missa para religiosos, autoridades religiosas e seminaristas na Catedral São Sebastião

11h30 - Encontro com autoridades no Theatro Municipal

Domingo - 28/7

Papa participa de reunião do Conselho Episcopal latino-americano (Celam) no Centro de Estudos do Sumaré

17h30 - Francisco recebe voluntários no Riocentro

19h - Papa Francisco embarca no voo para Roma, depois de uma cerimônia de despedida na Base Aérea do Galeão