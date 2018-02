Jornada de motorista é regulamentada Foi publicada ontem no Diário Oficial da União a regulamentação da jornada de trabalho dos motoristas profissionais. São contemplados pelas resoluções motoristas de veículos escolares, de transporte de passageiros com mais de dez lugares e de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg. O controle do tempo de direção e descanso será feito por tacógrafo. O descumprimento da norma é infração grave.