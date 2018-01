Jogo volta a causar rodízio das 7h às 20h

SÃO PAULO - Uma vez mais, o rodízio de veículos será estendido nesta terça-feira, 1º, na cidade de São Paulo. Veículos com placas de final 3 e 4 não podem circular no centro expandido entre 7h e 20h, sob risco de multa. A restrição foi ampliada por causa da partida entre Argentina e Suíça na Arena Corinthians, na zona leste. Como o jogo da Copa do Mundo de futebol às 13h demandará o fechamento parcial da Radial Leste, a Prefeitura optou por proibir a circulação de um grupo de carros, como fez nos últimos confrontos em Itaquera. As faixas de ônibus também funcionarão o dia todo.

Na semana passada, o secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, afirmou que possivelmente essa medida também será adotada na sexta-feira, quando a seleção brasileira enfrentará a equipe chilena, às 17h. Embora a partida seja fora, em Fortaleza, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pretende evitar grandes congestionamentos, como o de duas semanas atrás, quando o time jogou, também na capital cearense, contra o México. Naquela data, não houve nenhum tipo de medida preventiva e os congestionamentos chegaram a 302 km no meio da tarde, o terceiro maior índice da história.

Na quinta-feira, quando também teve jogo na Arena Corinthians e a Prefeitura já havia ampliado o rodízio, houve 25% menos congestionamento do que em dias normais, informou Tatto. “Como há essa excepcionalidade da Copa do Mundo, o fechamento da Radial Leste e as festas dos turistas e do pessoal que vem para São Paulo, nós vamos instituir de novo, nesta terça-feira, o rodízio o dia todo.”

Ainda segundo o secretário, parte das faixas exclusivas de ônibus à direita também voltará a funcionar durante a maior parte do dia, das 6h às 20h. Motoristas de outros veículos que invadirem esse espaço, que é exclusivo para transporte coletivo, ficarão sujeitos a multas.

A recomendação da CET é para que as pessoas procurem se deslocar por meio do transporte público. Com a ampliação do funcionamento das faixas exclusivas, a Prefeitura tem o objetivo de estimular que as pessoas troquem os carros pelos ônibus para se locomover pela cidade.

Restrições. Vias do centro também ficarão fechadas por causa da realização da Fan Fest da Fifa, no Vale do Anhangabaú. Os bloqueios ocorrerão das 9h às 20h nas Ruas Xavier de Toledo e 7 de Abril, na Ladeira da Esplanada e no Viaduto do Chá.

A Vila Madalena, na zona oeste, bairro que tem concentrado turistas, voltará a ter restrições ao trânsito de veículos. A CET monta, a partir das 8h, nove bloqueios em ruas como Wisard, Girassol, Aspicuelta, Inácio Pereira da Rocha e Mourato Coelho. Os moradores serão os únicos autorizados a entrar com carros no local. Não há hora exata para a liberação das vias.