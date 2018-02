Jogatina estourada pela PM na zona oeste de São Paulo

SÃO PAULO - Após uma denúncia anônima, policiais militares da 1ª Companhia do 4º Batalhão estouraram, às 22 horas de segunda-feira, 18, uma jogatina montada com 38 máquinas de videobingo no interior de um sobrado na altura do nº 1.365 da Rua Clélia, na Lapa, zona oeste de São Paulo. No ano passado, outro bingo foi estourado pela PM no mesmo local.

"Recebemos uma denúncia anônima sobre roubo e fomos para lá. Nós nos deparamos com um sobrado com grades em todas as janelas, placas de aço nas portas e sistema de monitoramento por câmera. Tentamos que alguém nos atendesse. As luzes estavam apagadas. Tivemos então que arrombar os cadeados", relatou o tenente Caíque. Os policiais encontraram 13 jogadores e duas funcionárias responsáveis pelo bingo.

Com as duas mulheres, foram apreendidos R$ 1.300,00. Não se sabe ainda o valor contido nas máquinas. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial, da Lapa. Os detidos, caso não devam nada à justiça, serão liberados após passarem pela delegacia, mas poderão ser intimados a depor perante o juiz dependendo do andamento do inquérito da pela Polícia Civil.