Jogatina é alvo da PM pela 8ª vez na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Dois bingos, um deles estourado pela oitava vez, foram alvos de policiais militares da 1ª Companhia do 2º Batalhão no final da noite desta sexta-feira, 26, na Avenida São Miguel, um na altura do nº 76 e outro no número 301, na Vila Marieta, região da Penha, zona leste de São Paulo.

Na jogatina invadida pela oitava vez, havia cerca de 100 pessoas reunidas no momento em que os policiais chegaram. Entretidos com as cartelas e o sorteio das dezenas, os clientes foram surpreendidos pelos PMs. Segundo os policiais, a Prefeitura lacra o local levantando muros na porta, mas o imóvel é reaberto e o jogo ilegal prossegue.

Quinze minutos antes, os policiais já haviam invadido outro bingo, onde foram encontradas 25 máquinas. Cinco pessoas estavam no local, entre elas o gerente e o segurança do estabelecimento. Os gerentes de ambos os bingos e alguns dos clientes foram encaminhados para o plantão do 24º Distrito Policial, da Ponte Rasa.