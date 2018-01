Jogatina é alvo da PM na zona leste de SP

Um bingo clandestino foi estourado, às 2h15 deste sábado, 4, após PMs da 3ª Companhia do 21º Batalhão receberem uma denúncia anônima sobre a existência de uma jogatina num galpão de um prédio localizado na altura do nº 274 da Rua Costa Barros, na Vila Alpina, zona leste de São Paulo.

No momento em que os policiais chegaram no local, havia 15 pessoas, entre clientes e funcionários, entretidos com os jogos ilícitos. Foram apreendidas 32 máquinas de videobingo ligadas e outras oito desligadas. O grupo flagrado pela PM será encaminhado ao 42º Distrito Policial, do Parque São Lucas.