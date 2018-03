Jogadora conquistou títulos no Ibirapuera

Vizinha do Parque do Ibirapuera, na zona sul, a ex-jogadora de basquete Hortênsia vê todo dia, da varanda do apartamento, o lugar que considera o seu favorito na cidade: o Ginásio do Ibirapuera. "Conquistei vários títulos ali dentro. Joguei mundial, Copa América, jogos pelo clube. Foram sempre momentos muito marcantes para mim", conta ela, que é natural de Potirendaba, no interior do Estado.

Hortênsia diz que, apesar da relação afetiva com o ginásio, se preocupa com a situação do lugar. "Estou triste por saber que ele anda bem abandonado."

Em breve, a ex-atleta talvez tenha motivo para comemorar: parte da reforma do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, que abrange o Ginásio do Ibirapuera, deve ficar pronta ainda este mês.