Jogador Richarlyson perde carteira em blitz A carteira de habilitação do jogador Richarlyson, do Atlético Mineiro, foi apreendida na madrugada de ontem em Belo Horizonte. Após a vitória contra o Independência pelo Campeonato Brasileiro, o volante dirigia seu Porsche Cayenne em alta velocidade e com faróis apagados. Abordado por policiais em blitz da lei seca, recusou-se a fazer teste do bafômetro e exame de sangue no IML. Depois, segundo a polícia, admitiu que havia bebido. Além de ser multado, perdeu a CNH.