Jogador é o pai do bebê de Eliza, diz advogado

O advogado José Arteiro Cavalcante, que representa Sônia Fátima Moura, mãe da ex-amante do goleiro Bruno Fernandes, Eliza Samudio, de 25 anos, afirmou ontem que um exame de DNA comprovou que o jogador é pai do bebê da jovem. O advogado fez as revelações em Belo Horizonte, na entrada da audiência de instrução, sem entrar em detalhes. Procurado, o Tribunal de Justiça do Rio afirmou que o laudo oficial ainda não está pronto.