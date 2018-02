Joe Jackson vem para ficar!

Nem toda notícia a seu respeito é ruim, mas o pior está por vir: o pai do cantor, o lendário Joe Jackson, confirmou nesta semana sua chegada ao Brasil até o fim do mês. Vem, oficialmente, divulgar o livro O que realmente aconteceu com Michael Jackson, best-seller que sustenta o velho, mas tá na cara que a família Jackson jamais será a mesma depois dessa viagem.

Pela primeira vez na vida, Joe Jackson vai se sentir em casa, entre amigos. Se um dia abrir mão da fama de pai espertalhão nos EUA, terá sempre papel para ele no cinema brasileiro como chefe de torcida organizada, despachante, promotor de baile funk, motorista de táxi pirata, camelô, cambista, flanelinha, carcereiro, bicheiro, chefe de milícia, cabo eleitoral... Algo me diz que Joe vem pra ficar!

Fim do Mundo

Depois de admitir que já fala palavrão, a cantora Sandy deu agora pra confessar em detalhes o "porre homérico" que tomou um dia. Onde é que isso vai parar, caramba? Será que também já fez xixi em pé no vaso?

Intimidade zero

Que graça tem o Facebook da rainha Elizabeth II se não é possível adicioná-la como "amiga" na rede social?

Emboscada

Lula vai chegar pela retaguarda à guerra cambial do G-20, em Seul. Amanhã, o presidente desembarcará na Ásia vindo da África, enquanto Dilma Rousseff e Guido Mantega distraem o inimigo pelo flanco oposto. Tomara que dê certo!

Nada a ver!

José Serra não levou a sério os boatos de que o galã-vampiro de Crepúsculo gostaria de conhecê-lo quando acabarem as filmagens em Paraty. Fez ele muito bem!

Vaga de Marta

Será que tem lugar para a melhor jogadora de futebol do mundo no time de 11 mulheres que Dilma pretende escalar em seu Ministério, ou a vaga de Marta no governo já está preenchida?!

Boa companhia

Ronaldo Fenômeno sugeriu a contratação do Imperador Adriano pelo Corinthians. Pra ver se esquecem de vez da barriga dele, né?

My name is...

Tramita no Congresso projeto de lei que proíbe pais de registrarem filhos com nomes estrangeiros. Isso quer dizer o seguinte: outro Michel Temer, por exemplo, nunca mais! Um novo Reinhold Stephanes, então, nem pensar!

Confuso horário

Dá para entender por que, no Brasileirão, os jogos das 18h30 de domingo passaram a ser disputados às 19h30 no horário de verão?