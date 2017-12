Jockey quer receber R$ 177 milhões por área do novo parque

SÃO PAULO - O Jockey Club de São Paulo quer que a Prefeitura pague um valor quase três vezes superior aos R$ 63,9 milhões, que a gestão Fernando Haddad (PT) pretende utilizar para desapropriar a Chácara do Jockey, na Vila Sônia, zona oeste da cidade, e transformar a área de 140,5 mil metros quadrados em um parque municipal.

Nesta quinta-feira, 17, Haddad assinou um protocolo de acordo com o presidente do Jockey Club, Eduardo Rocha Azevedo, para que a cidade tenha direito ao terreno. Os R$ 63,9 milhões seriam descontados da dívida que a entidade tem com o Município. Segundo a Prefeitura, o Jockey Clube deve cerca de R$ 133 milhões de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). No entanto, o clube afirma que o valor venal do terreno, que Haddad quer adaptar para transformar em um novo parque, pode chegar a R$ 177 milhões.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Com certeza a Prefeitura poderia ter feito uma avaliação melhor. O protocolo que assinamos diz que o que o juiz definir como valor será abatido do IPTU”, explicou Azevedo. O presidente disse também que pode recorrer da decisão da Justiça, caso o valor seja muito abaixo do esperado pelo clube. Por mês, a instituição paga R$ 1,4 milhão pela dívida. “Não estamos inadimplentes porque parcelamos a dívida.”

O prefeito não espera ter problemas com o valor. “Para isso que existe processo desapropriatório, para que a Justiça e o perito judicial estabeleçam o que é justo”, disse. Segundo ele, a Prefeitura vai pagar o valor que for definido em juízo. “O que a Justiça estipular, nós vamos aceitar para ter a emissão da posse”, garantiu o prefeito. O valor deve sair em um mês e o parque será inaugurado até o fim do ano.

Pequeninos do Jockey. A tradicional escolinha de futebol que fica dentro do terreno da chácara será mantida. “Depois da Copa, nós queremos mais programas como o Pequeninos do Jockey instalados na cidade para que São Paulo produza os craques para as futuras Copas”, afirmou o prefeito.