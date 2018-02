Jobim: polícia busca imagens de ladrões Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) da Polícia Civil do Rio aguardam imagens de circuitos internos de TV e laudos periciais para tentar identificar os dois suspeitos que assaltaram anteontem o apartamento do filho do ministro da Defesa, Nelson Jobim, em Ipanema. Inicialmente a polícia havia informado que o imóvel pertencia a Jobim. O ministro não quis comentar o caso.