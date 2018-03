Joaquim Barbosa ordena encerramento de jornada do STF uma hora mais cedo Constantemente lembrado como candidato à presidência da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa (foto), deixou ontem o prédio da Corte uma hora e meia antes do início da manifestação na Praça dos Três Poderes. De acordo com sua assessoria, ele tinha uma consulta médica no Rio de Janeiro.