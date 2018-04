Joalheria Tiffany & Co. só deve ser reaberta na terça-feira

SÃO PAULO - A joalheria Tiffany & Co. do shopping Cidade Jardim, no Morumbi, zona sul de São Paulo, deve reabrir somente na terça-feira, 18, segundo sua assessoria de imprensa. A loja permanece fechada desde o assalto que ocorreu na tarde de ontem e só será reaberta após a realização da perícia.

De acordo com a polícia, seis homens fortemente armados e encapuzados invadiram a loja levando anéis, pulseiras, brincos e outras joias. Na fuga, um dos criminosos fez um disparo de escopeta. O tiro atingiu a parede do shopping e levou pânico a frequentadores. Um vigia da loja foi levado como refém, mas acabou libertado a cerca de 3 quilômetros do local. Até as 15:30 desta segunda-feira, 17, ninguém havia sido preso.