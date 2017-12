Joalheria no Shopping Campo Limpo é assaltada

Duas pessoas tentaram assaltar uma joalheria no Shopping Campo Limpo, no Campo Limpo, zona sul, por volta das 18h de hoje. Eles fugiram antes da chegada da polícia ao local. Segundo os clientes do shopping, os suspeitos dispararam tiros na fuga. A Polícia Militar não soube informar se algo foi roubado. O caso será registrado no 37º DP.

No último dia 5, a Polícia Civil informou que prendeu um quinto suspeito de ter assaltado a Rolex do Shopping Cidade Jardim, na zona oeste de São Paulo, crime cometido no início do mês passado.

Há uma semana, pelo menos sete homens armados com metralhadoras invadiram a relojoaria S. Rolim, no Shopping Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Após roubar uma coleção de relógios Rolex, o grupo fugiu pelas escadarias com armas nas mãos. Houve gritaria. Ninguém ficou ferido.