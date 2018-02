Joalheria é assaltada no Shopping Morumbi

SÃO PAULO - Assaltantes roubaram a joalheria Sayegh, no Shopping Morumbi, zona sul de São Paulo, por volta das 19h desta terça-feira, 2. Eles entraram na loja, renderam funcionários e fugiram com os produtos. Até as 20h, nenhum suspeito havia sido preso e a polícia militar, que não infomou o número de integrantes do bando, seguia com buscas pela região.

A assessoria de imprensa do shopping informou em nota que não houve troca de tiros e que ninguém ficou ferido na ação. O centro de compras manteve-se aberto e fechará no horário normal, às 22h.

A joalheria foi contactada pelo Estado, mas não informou o que foi levado.O caso desta terça é pelo menos o segundo assalto a joalheria no shopping neste ano. A outra ocorrência foi no dia 2 de janeiro e terminou com dois homens presos.