Joalheria é assaltada no Shopping Ibirapuera, em SP

SÃO PAULO - A joalheria S.Rolim foi assaltada na noite deste sábado, 3, dentro do Shopping Ibirapuera, na Avenida Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Pelo menos três homens invadiram a loja, que fica no terceiro piso, Campo Belo.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h45, mas ao chegar ao local os bandidos já haviam fugido. Ainda não há informações sobre o que o valor das mercadorias roubadas. A loja vende relógios de marcas famosas, como Bvlgari, Mont Blanc e Rolex. Os preços variam de R$ 1 mil a R$ 33 mil.

Uma funcionária da S.Rolim estava bastante abalada e não quis se manifestar sobre o ocorrido. O caso será investigado pelo 27º Distrito Policial, no bairro do Campo Belo.

A assessoria do Shopping Ibirapuera informou que não houve tumulto e que ninguém ficou ferido. As imagens do circuito interno serão usadas pela polícia. O shopping funciona normalmente nesta noite.

Rio

Hoje à tarde, dois homens armados assaltaram a CL Joias no 2º piso do Shopping Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, eles chegaram no local em uma moto, por volta das 16 horas, e renderam os funcionários. De acordo com a assessoria do shopping, uma pequena quantidade de joias foi levada.