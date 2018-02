A Madrid Joalheria, que fica no Carrefour do bairro do Limão, zona norte de São Paulo, foi assaltada ontem por dois homens armados. Segundo a Polícia Militar, cerca de 30 peças foram roubadas e a dupla fugiu de moto. O Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) vai investigar. Em nota, o Carrefour lamentou o fato.