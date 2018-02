JK Iguatemi abre hoje às 15h

Depois de dois meses de idas e vindas, São Paulo ganha hoje o shopping mais luxuoso e moderno da cidade. O JK Iguatemi, na Vila Olímpia, zona sul, abre as portas às 15h, com um andar dedicado apenas a marcas internacionais - mais de 30 delas estreantes no Brasil, como Dolce & Gabbana, Top Shop e a versão masculina da Gucci.

A expectativa é de que mais de 20 mil pessoas circulem por dia no centro comercial, que terá a primeira sala de cinema 4DX da América do Sul. Com tecnologia para oferecer até 20 sensações diferentes ao espectador, como calor, frio, vento e chuva, terá ingressos a R$ 68. Já as seis salas vip têm poltronas que deitam e garçons que servem de comida mexicana a japonesa. Um teatro deve ser inaugurado em breve.

Ontem, enquanto preparavam as vitrines das lojas, comerciantes traçavam estratégias para recuperar o investimento perdido nos últimos dois meses. Pronto desde 19 de abril, o shopping permaneceu fechado por não ter concluído as intervenções no trânsito exigidas pela Prefeitura para amenizar o impacto do empreendimento na já saturada Vila Olímpia. A autorização da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) só saiu há uma semana, após uma brecha na lei ter permitido a divisão das obras.

A construtora WTorre ainda terá de entregar o viaduto que ligará a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek às pistas centrais da Marginal do Pinheiros. A obra deve ficar pronta no fim do ano, servindo de contrapartida para outros dois prédios comerciais no mesmo complexo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As 1,6 mil vagas de estacionamento do shopping serão oferecidas por meio de créditos. Cada um vale R$ 1. O pagamento será feito por cartões pré-pagos, que dão descontos - um carregamento de 100 créditos, por exemplo, custa R$ 85, se feito com antecedência. Duas horas custam R$ 2. Para fidelizar consumidores, o JK desenvolveu ainda um aplicativo para smartphones para facilitar a busca de lojas, restaurantes e até vagas na garagem.