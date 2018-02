Jilmar Tatto será secretário de Transportes de Haddad

SÃO PAULO - O prefeito eleito de São Paulo, Fernando Haddad, anunciará nesta quarta-feira, 14, a escolha de dois deputados federais do PT para a sua equipe. Ex-prefeito de Diadema, José De Filippi Júnior irá para a Secretaria da Saúde, e o líder do PT na Câmara, Jilmar Tatto, comandará Transportes. A escolha de Filippi foi antecipada ontem pelo estadão.com.br

Filippi foi tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff à Presidência, em 2010, e também do comitê da reeleição do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o escândalo do mensalão, em 2006. Tatto já foi secretário municipal dos Transportes no período de 2002 a 2004, quando Marta Suplicy (PT), hoje ministra da Cultura, era prefeita de São Paulo.

Além desses nomes, Haddad anunciou, na segunda-feira, outros cinco secretários: Marcos Cruz (Finanças), Antonio Donato (Governo), Leda Paulani (Planejamento), Fernando de Mello Franco (Desenvolvimento Urbano) e Luís Fernando Massonetto (Negócios Jurídicos).