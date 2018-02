Jefferson veio de PE e virou empresário

Na tarde do último dia 10, Jefferson carregou a Fiorino da empresa com peças de metal. Estava acompanhado do cunhado, Renato Ferraz, de 22 anos. Testemunhas disseram que o carro em que os dois estavam avançou o sinal e parou, fechando o caminho de outro veículo. Dele, saiu um policial militar. Assustado, ele matou Renato e Jefferson a tiros. Inicialmente, alegou que se tratava de uma tentativa de assalto. Mas a versão não se sustentou e o policial foi preso.

"Sofremos por não saber escolher as pessoas para proteger a humanidade", diz Geine. /A.R