Jato sofre pane, derrapa na pista e cai na Baía de Guanabara O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investiga a pane que provocou a queda da aeronave Learjet 55, da Ocean Air, prefixo PTL-XO, no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na manhã de ontem. Segundo a empresa, o avião seguia para o Aeroporto do Galeão, mas, por causa da falha, tentou voltar para a pista. Após o pouso, o jatinho deslizou por 150 metros e caiu na Baía de Guanabara. Nenhum dos três tripulantes se feriu.