Jarras agora têm 'mil utilidades'

Para quem ainda não prestou atenção, nas prateleiras de algumas lojas de cozinha começa a aparecer uma nova geração de jarras. Além de armazenar bebidas, esse utensílio doméstico ganhou outras funções muito práticas. Pode purificar a água, conservar a temperatura e ainda separar a gordura de um líquido, entre outras utilidades.

A separadora é ótima para quem cozinha de fato. Fabricada pela alemã Küchenprofi, a jarra ajuda, por exemplo, a preparar um caldo de carne ou de legumes sem impurezas. Por um processo de decantação, a parte oleosa fica suspensa. Como o recipiente é de vidro, é possível visualizar bem a separação dos líquidos. Para ajudar, traz impressas na superfície as medidas, em xícaras (cups).

A jarra tem bico parecido com o de um bule, em que a parte gordurosa também fica em suspenso. Daí, é só ir derramando cuidadosamente só a gordura. Em cima da jarra ainda fica uma peneira de aço, que retém as impurezas do líquido. Tem preço médio de R$ 190.

Em uma outra linha, já são várias as marcas que fabricam jarras purificadoras de água. Electrolux, Europa e Bobble são algumas delas. Com design de Karin Rashid, nome também famoso na decoração, a americana Bobble começou a lançar seus produtos em 2010, estreando no mercado com uma garrafa de mão, do tipo Squeeze. Além do formato anatômico, era reciclável e vinha com um filtro acoplado à tampa.

O produto foi um sucesso de mercado. Com o mesmo sistema, a empresa desenvolveu a jarra (US$ 19,99). Vale visitar o site www.waterbobble.com/jug.html e assistir ao filme que mostra seu funcionamento. A jarra tem capacidade para 2 litros. O filtro dura até 600 litros.

Tubo. Há modelos tão diferentes que despertam a curiosidade. "Estava passando em uma loja de cozinha perto de casa, a Pepper, e vi uma jarra com um tubo dentro", conta Alejandra Seoane, de 31 anos, sócia do restaurante Bárbaro, na Vila Olímpia. "Para mim, foi a descoberta. Resolvi que ali colocaria as frutas do clericot (drinque de origem francesa, com vinho e frutas), que preparo para os clientes. Fica lindo e as frutas não acabam encharcadas", explica. Alejandra comprou a jarra para sua casa e para o restaurante. "Nos dias muito quentes também coloco gelo nesse tubo, que refresca a bebida, sem misturar."

Se a ideia é preservar a temperatura, há ainda jarras térmicas. Uma delas é a Flow Friends (R$ 238), da Spyce. Toda de vidro, tem na base uma espécie de cooler, que preserva o frescor da bebida.

