Jardins terá corte corte de água a partir do meio-dia

Moradores da região dos Jardins, na zona sul de São Paulo, e das cidades de Taubaté e Tremembé, no Vale do Paraíba, irão sofrer corte no abastecimento de água neste final de semana em razão de serviços de manutenção de rede.

No caso da capital, a manutenção ocorre na rede de distribuição da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp); já no Vale, a causa é o corte de energia elétrica por parte da EDP Bandeirante, que afeta o serviço de bombeamento da água a partir dos reservatórios.

Nos Jardins, o corte da distribuição ocorre entre as 12h de sábado, 9, e as 8h de domingo, 10, com previsão de normalização até o final da manhã do mesmo dia. Já em Taubaté e Tremembé, o corte de energia ocorre entre as 8h15 e 13h30 de domingo, acarretando falta de água até as 20 horas, horário em que os níveis dos reservatórios já devem estar parcialmente recuperados.

Os casos de emergência e pedidos de serviços podem em Taubaté e Tremembé podem ser informados pelo telefone 0800-05-50-195, com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.