Jardins ostentam espécies trazidas dos 5 continentes D. Pedro I não chegou a viver no palácio de Petrópolis, finalizado muitos anos depois de sua morte. Mas era dele o sonho de ter uma casa na Serra Fluminense, para fugir do calor do Rio - foi ele quem havia comprado a Fazenda do Córrego Seco, em 1830.