Jardins e Higienópolis ficam sem luz; trânsito é prejudicado

SÃO PAULO - A AES Eletropaulo informou que 90% dos bairros do Jardins e Higienópolis ficaram sem energia no final da tarde desta sexta-feira, 1. O fornecimento foi interrompido por volta das 17h20, e de acordo com a companhia a situação foi regularizada às 18h43.

Apesar de a luz já ter retornado, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda que os motoristas evitem a região da Rua Bela Cintra e das avenidas Angélica e Consolação, pois os semáforos estão apagados, o que prejudica o trânsito.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por volta das 19h15, quase 30 cruzamentos da região ainda eram prejudicados pela falta de energia, de acordo com a CET.

O motivo da queda ainda não foi divulgado, pois a área é atendida por rede subterrânea, o que requer uma apuração mais detalhada no local.

Veja também:

Acompanhe a situação do trânsito em São Paulo

Atualizado às 19h17