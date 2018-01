Jardim Paulista: seis menus por até 50 reais

O restaurante Aizomê (Al. Fernão Cardim, 39) é um dos melhores da cidade em culinária japonesa. Não é barato. O menu-degustação completo, à noite, custa de R$ 180,00 a R$ 210,00 reais por pessoa. Na hora do almoço, porém, a casa oferece uma versão mais econômica (R$ 135,00) reais, além de vários combinados a partir de R$ 47,00 e até R$ 98,00. O cardápio executivo, por exemplo, custa R$ 49,00 e inclui missoshiru, salada, somen (macarrão), um prato quente à base de peixe ou carne, gohan (arroz) e sobremesa. Veja na lista abaixo outras cinco fórmulas de entrada, principal e sobremesa por menos R$ 50,00, em restaurantes do Jardim Paulista – uma das regiões mais caras da cidade.

Max Abdo Bistrô (R. Peixoto Gomide, 1658): custa R$ 49,00 a refeição que começa com couvert, passa por uma sugestão do tipo picadinho, truta ou tilápia, sobrecoxa de frango grelhada, penne de frutos do mar e risoto e termina na sobremesa.

Marakuthai (Al. Itu, 1618): o charmoso restaurante da chef Renata Vanzetto oferece menu-executivo a R$ 43,00 durante a semana. São quatro sugestões por dia (entrada, principal e sobremesa). Exemplo: fishcake, um bolinho de peixe servido com geléia de pimenta seguido de um PF de filé mignon (arroz, feijão, farofa de banana, tirinhas de mignon, purê de milho e vinagrete de pimenta biquinho) e, para adoçar, brigadeiro na panelinha.

Na Cozinha (R. Haddock Lobo, 955): o cardápio de almoço proposto pelos irmãos Carlos e Flávia Ribeiro, a R$ 39,30, tem duas opções: o picadinho, sendo o mais pedido o de filé-mignon na ponta da faca (arroz, feijão, saladinha de tomate, pastéis e farofa), ou o prato do dia, precedido de saladinha (ou sopa, se estiver frio) e seguido por uma sobremesa.

Obá (R. Melo Alves, 205): por R$ 34,00, serve entrada, prato principal e sobremesa. São três sugestões a cada dia. A feijoada, às quartas, atrai admiradores de outros bairros. O PF custa R$ 23,00.

Zenna Caffé (R. Peixoto Gomide, 1901): o combinado inclui entrada (misto de focaccia ou salada), sobremesa (fruta ou sorvete) e duas opções de prato principal, que mudam diariamente. O arroz de pato, às sextas, é bastante prestigiado. Total: R$ 42,00.