Jardim Paulista e Santana ficarão sem luz no fim de semana

Os bairros Jardim Paulista, nos Jardins, zona sul da capital e Santana, na zona norte, vão ficar parcialmente sem energia neste fim de semana para que a AES Eletropaulo faça uma manutenção preventiva.

Os desligamentos serão feitos em trechos dos bairros. No Jardim Paulista, haverá desligamento no sábado, das 8h30 às 12h e no domingo, das 5h às 8h. No bairro, além do trabalho preventivo de manutenção na rede, haverá também poda de árvores. Já em Santana, o desligamento será feito apenas no domingo, das 8h às 13h.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A concessionária informou que, em 2009, realizou mais de 46.200 manutenções preventivas em toda a área de concessão, e prevê podar 225 mil árvores neste ano - 40% a mais que em 2009.