A Sabesp assinou ontem, em Tóquio, empréstimo de US$ 63 milhões com a Agência de Cooperação Internacional do Japão para o Pró-Billings. O programa prevê que, até 2015, o esgoto da bacia da Billings, em São Bernardo, vá para a Estação de Tratamento ABC. A iniciativa beneficiará 250 mil moradores. As obras terão início em janeiro de 2011.