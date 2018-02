Jânio criou órgão em 1986

No ano seguinte, o então secretário estadual da Segurança Marco Vinício Petreluzzi sugeriu que a GCM fosse extinta. Comprou briga com o prefeito Celso Pitta, que, por sua vez, sugeriu ao governador Mario Covas que demitisse Petreluzzi. Na mesma época, o órgão começou uma ofensiva contra os perueiros e chegou a fazer blitze com a SPTrans para flagrar quem fazia transporte irregular de passageiros na capital.

Na última disputa à Prefeitura, no ano passado, a GCM foi tema da campanha tanto de José Serra (PSDB) quanto de Fernando Haddad (PT): ambos prometeram aumento do efetivo da Guarda em pelo menos 10%.