Janeiro registra o 2º maior volume de chuva desde 1947

O mês de janeiro de 2010 registrou a segunda maior marca em volume de chuvas para o mês desde 1947, no município de São Paulo, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Até as 9 horas deste domingo, 31, quando terminou a contagem de 24 horas, segundo o Inmet, foram registrados 480,5 mm de chuva durante o mês. A maior marca atingida foi de 481,4 mm em 1947.

O Inmet começou a fazer medições no município desde 1943. Nos últimos cinco anos, foram registrados chuvas acima dos 300 mm em pelo menos quatro meses de janeiro. Além disso, foram registrados janeiros chuvosos em 1987, com 442,3 mm de chuva, e em 1950, com 421,8 mm.