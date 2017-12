Janeiro foi o mês mais quente dos últimos 71 anos, de acordo com as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A média das temperaturas máximas registradas durante o mês foram de 31,9 graus, a maior desde o início da medição histórica do Inmet em 1943.

O recorde anterior era de fevereiro de 1984, que registrou 31,8 graus de média. O dia de calor mais intenso foi 3 de janeiro, que teve pico de 34,5 graus. A temperatura máxima mais baixa registrada durante neste mês, ainda segundo o Inmet, foi de 27,9 graus.

De acordo com Marcelo Schneider, meteorologista do Inmet, as altas temperaturas são resultado da alta pressão atmosférica na região Centro-Sul do País, o que facilita a concentração de calor. "Isso impede a chegada da umidade da Amazônia", explica. Pelas previsões do instituto, os termômetros continuarão registrando temperaturas elevadas em fevereiro, superiores a 30 graus.

A expectativa é que a umidade relativa do ar, em torno de 20% nos últimos dias, aumente a partir deste domingo, 2. A umidade relativa do ar esperada para o primeiro mês do ano foi de aproximadamente 50%. Na próxima semana, a previsão é que os finais de tarde tenham ameaças de pancadas de chuva.