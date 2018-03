Jamal é o nome de filhote de girafa

Depois de duas semanas de votação, o Zoológico de São Paulo anunciou ontem o nome escolhido pelo público para o filhote recém-nascido de Mel e Palito, o casal de girafas que chegou em 2007 ao parque: Jamal. A eleição foi uma das atrações do 53.º aniversário do zoológico, comemorado neste mês.

Jamal nasceu na madrugada de 4 de fevereiro, com 50 quilos e 2 metros de altura. Agora, com 41 dias, já pesa 70 kg. "Até os três meses, ele se alimentará apenas com leite materno. A partir daí, começamos a acrescentar pequenas porções de folhas, mas Jamal mostra que come muito bem", explica Thiago Toshio Leite, educador ambiental do parque.

O concurso recebeu mais de 155 mil votos, angariados pela internet e em uma urna que foi instalada no zoológico. As pessoas tinham de escolher entre cinco opções de nomes, todos de origem africana e ligados a características do animal: Rafiki (amigo), Baakir (primogênito), Chikosi (pescoço), Jamal (elegante) e Zaki (virtuoso). Na disputa, estava ainda Melman (nome da girafa do filme Madagascar). O vencedor teve 47.003 votos e o segundo colocado, Melman, 31.344.

A estagiária de enfermagem Mônica da Silva Fernandes Brouwpr foi uma das pessoas que participaram da votação. "A letra "J" me lembra uma girafa. Não tinha como escolher outra opção."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O resultado não agradou a todos. Para Maristela Bernardi, mãe de Sofia, de 8 anos, a escolha deveria ter sido diferente. Em sua opinião, se o nome fosse Melman, mais crianças se interessariam em aprender sobre as girafas. A secretária Bárbara Aires, de 27, não gostou nem das opções. "Acho que os animais deveriam ser batizados com nomes brasileiros. Por que não colocar, por exemplo, Zé Pescoço?"

Programação. A comemoração do aniversário do zoo continua até o fim de semana. A expectativa é que seus 3,2 mil animais recebam a visita de aproximadamente 30 mil pessoas até domingo. Para tanto, o parque está oferecendo atrações, como a exposição Animais e Origami, que ocorre das 10 às 16 horas até o fim de semana, e a apresentação teatral O Turista e a Onça-pintada, programada para os dias 19 e 20, das 11 às 14 horas.

Serviço

ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO. AVENIDA MIGUEL STÉFANO, 4.241, ÁGUA FUNDA. ABERTO DE TERÇA A DOMINGO, DAS 9H ÀS 17H (A BILHETERIA FECHA ÀS 16H). INGRESSOS: R$ 16 (ADULTOS OU CRIANÇAS ACIMA DE 12 ANOS), R$ 6 (DE 5 A 12 ANOS) E GRÁTIS ATÉ 4 ANOS.