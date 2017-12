Jaguari só resolve 50% do problema do Cantareira SÃO PAULO - Conforme cálculo do engenheiro Francisco Lahóz, secretário executivo do Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) - de onde sai a água do Cantareira -, os 5 mil litros de água por segundo a mais que a transposição da Represa Jaguari, em Igaratá, pode render só metade daquilo que a Grande São Paulo precisaria ter produzido para atender ao crescimento vegetativo populacional nos últimos dez anos.