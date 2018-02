Jacu-Pêssego, campeã de mortes, tem velocidade reduzida

Campeã em atropelamentos com mortes neste ano, a Jacu-Pêssego, na zona leste, está na lista da CET, junto com outra via considerada problemática na cidade, a M'Boi Mirim, na zona sul, sétima na lista de atropelamentos com morte.

A Estrada de Mogi das Cruzes, as Avenidas Carlos de Campos e do Imperador, além das Ruas Bresser, Taquari e Embira e do Viaduto Bresser, também terão a velocidade reduzida para 60 km/h. A CET ainda regulamentou em 40 km/h o limite de velocidade na Rua Henrique Chamma e em 50 km/h nas Ruas Pires do Rio e Vereador José de Azevedo Guerra - a regra vale para ônibus, táxis, carros oficiais e outros veículos autorizados a circular nas faixas de ônibus.

Mudanças. Estão sendo implementadas 339 placas de regulamentação de velocidade e advertência para alertar os motoristas para os novos limites. A CET recomenda aos usuários que estejam atentos para a nova regulamentação de velocidade, pois os veículos que a desrespeitarem serão autuados a partir de hoje.

As multas começam em R$ 84,14 e quatro pontos na carteira de habilitação e vão até R$ 540 e sete pontos.