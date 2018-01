Jackeline Petkovic passará por novos exames no hospital

A apresentadora Jackeline Petkovic, de 28 anos, continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de trauma do Hospital das Clínicas (HC) nesta quarta-feira, 26. Ela sofreu um acidente grave de carro no Rodoanel, na região de Osasco, Grande São Paulo, na manhã de terça-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o carro da apresentadora colidiu com uma carreta, na altura do km 19, e depois ficou desgovernado e acabou batendo em outros dois veículos.

Segundo o hospital, a equipe médica que Jacqueline suspendeu os sedativos e vai retirar os tubos que a ajudam a respirar. Ela ficou inconsciente até esta tarde. Jacqueline continuará em monitoração contínua e também passará por novo exame de Ressonância Magnética. A tomografia de crânio realizada na terça não evidenciou lesões, de acordo com o Hospital das Clínicas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jacqueline ficou conhecida no programa Fantasia, do SBT, onde fez sua estreia na década de 90. Ela também apresentou um programa voltado para o público infantil na emissora. Atualmente trabalha na Rádio Iguatemi apresentando o programa Boa Tarde, Jacky; e na TV Alphaville, emissora do Grupo Silvio Santos, no comando do programa diário Espaço Interior.

Atualizado às 18h20 para acréscimo de informações.