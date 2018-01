Jabuti é encontrado dentro de saco de lixo em Bauru

PRESIDENTE PRUDENTE - Um jabuti foi encontrado nesta segunda-feira, 16. dentro de um saco por garis que faziam a coleta do lixo no bairro Jardim América, em Bauru, no centro-oeste paulista. Um coletor percebeu que algo se mexia e, ao abrir o saco, achou o animalzinho, que teria morrido prensado se tivesse sido jogado no caminhão.

Um funcionário da empresa que cuida da limpeza da cidade levou o jabuti para casa. A alimentação será orientada por um veterinário. Depois que melhorar, o bichinho será levado para a Policia Ambiental.

O dono do animal não foi localizado. É o segundo jabuti encontrado no lixo em Bauru, onde são comuns os casos de bichos abandonados pelos donos nas mesmas condições.