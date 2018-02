Jabaquara, Artur Alvim e Itaquera lideram queixas As estações do metrô mais citadas nas reclamações dos passageiros são Jabaquara (Linha 1-Azul), Corinthians-Itaquera e Artur Alvim (ambas na Linha 3-Vermelha), segundo o moderador do perfil do Twitter UsuáriosMetrôSP(@UsuariosMetroSP), Adilson de Paula Silva.