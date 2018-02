'Já vivi isso. E foi o que me moveu' O jovem responsável por dar um desfecho ao caso estava muito emocionado, pois viveu um drama semelhante. O Conselho Tutelar tirou seu irmão de 5 anos de casa depois que uma vizinha, que havia sido incumbida pelo pai das crianças de cuidar do garoto, o esqueceu na escola duas vezes. "Sei o que é viver longe de uma pessoa querida. É claro que eu fiquei com medo, mas isso me moveu a tentar segurar o morador de rua", contou o estoquista Alex Gomes de Carvalho. / L.A.