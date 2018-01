''Já tomei susto. Quando fui ver, tinha R$ 2 mil de conta'' Morador da Vila Madalena, o procurador de Justiça Gilberto Lopes, de 53 anos, não vê o menor problema em pagar depois. Ao contrário, tornou-se um profissional da prática: tem conta na banca de jornal, em bares e restaurantes, no cabeleireiro e até com taxistas mais chegados. "No açougue também sou freguês de caderneta, acerto por mês", explica. "Gosto de estar em lugares onde as pessoas me conhecem pelo nome. O atendimento fica mais próximo e isso tem tudo a ver com meu perfil. Nasci em Penápolis e aqui na Vila é como se eu estivesse no interior, onde as pessoas têm essa relação mais próxima."