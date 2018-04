Já são 13 mortos pela chuva no RJ; nº ainda pode subir

Mais cinco corpos foram encontrados ontem e o número de mortos subiu para 13 em Sapucaia, no médio Paraíba, a 139 km do Rio. Doze mortes foram provocadas por deslizamento de terra, que soterrou oito casas no distrito de Jamapará, e um homem morreu no desabamento de uma casa em localidade próxima. Sete cidades do interior estão em estado de emergência e mais de 12 mil pessoas estão desalojadas.

Cardoso Moreira, Laje do Muriaé, Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Itaperuna, Italva e Miracema estão em estado de emergência. As Rodovias BR-393 (antiga Rio-Bahia) e Via Dutra estão com trechos parcialmente interditados por causa de quedas de barreiras.

O governo do Estado anunciou que vai investir nos próximos anos, em parceria com a União, R$ 950 milhões em três projetos. Serão destinados R$ 350 milhões para obras no Rio Muriaé, R$ 300 milhões para a Bacia do Rio Alcântara e R$ 300 milhões para a recuperação de diques e canais de Campos.

Em Sapucaia, o dia ontem foi dedicado ao trabalho das equipes de resgate e aos enterros das vítimas. Os corpos resgatados ontem foram parcialmente identificados como Lívia Gomes, de 22 anos, Glória Nascimento, de 72, uma mulher de 40 anos e dois homens ainda não identificados.

O pequeno cemitério de Jamapará não estava preparado para receber tantos enterros. Vanderlei Serafim de Carvalho perdeu o filho, a irmã, o sobrinho e o cunhado no deslizamento e construiu os túmulos com a ajuda de amigos.

Até as 20 horas, o funcionário da prefeitura de Sapucaia Francisco Edézio Lopes, de 46 anos, a mulher dele e as duas filhas do casal, que estariam em um Fusca levado pelo deslizamento, não haviam sido localizados.

O secretário de Defesa Civil, Sérgio Simões, afirmou que 11 pessoas ainda estão desaparecidas e que o número de mortos na cidade pode subir para 20.