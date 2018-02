Já sabe como será a mesa de Natal?

Depois dos presentes que ficam sob a árvore, a mesa é o grande foco da celebração do Natal - e não dá para deixar sua decoração de lado. Mesmo quem não pensou nisso até agora ainda pode criar um cenário especial, dar um clima mais festivo à noite e, de quebra, entreter as crianças.

Nesse cenário, bonecos de Papai Noel, renas e bolas são sempre destaque, mas é preciso saber compor. A decoradora Amelinha Amaro, autora dos livros Mesa, Arte e Detalhes, usou um trem de madeira como principal enfeite para montar a mesa da foto acima. A peça é grande e ocupa a maior parte do espaço. A ideia só deu certo porque a mesa virou uma espécie de aparador, um suporte para todas as louças.

Capricho. Pratos, talheres, copos e guardanapos devem ser arrumados com capricho. "Uma dica é amarrar a pilha de pratos com uma fita verde e vermelha e dar um laço grande para arrematar", explica Amelinha. Um rolo de fita com 9 metros sai por R$ 95 na Divino Espaço. Na mesma loja, o conjunto de oito pratos vermelhos custa R$ 270.

Vale a pena investir em guardanapos de pano natalinos, que ajudam a realçar a decoração. Um conjunto com quatro peças estampadas com o rosto do Papai Noel sai por R$ 125. Se a mesa for mais informal e o número de convidados, grande, guardanapos de papel decorados funcionam bem. Na Casa Santa Luzia, o de Papai Noel custa R$ 6,90.

Enfeite baixo. "Em uma ceia onde os convidados se acomodam em volta da mesa, não pode haver enfeites altos", avisa a cenógrafa de festas Renata Chapchap. "Eles atrapalham a visão e a integração dos convidados."

A cenógrafa sugere que ao lado de cada copo seja colocada uma vela baixa. Na Etna, o kit de velas para mesa, com 18 peças e direito a vela refil e suporte, sai por R$ 19,99. Taças com pé ainda podem servir como castiçais.

"Cerejas, amoras e morangos sobre uma fruteira de pé também podem virar um centro de mesa chique", ensina Renata. "Dá para usar muita coisa do armário."

ONDE: ETNA: WWW.ETNA.COM.BR;

CASA SANTA LUZIA: ALAMEDA LORENA, 1.471,

JARDINS; WWW.SANTALUZIA,COM.BR

DIVINO ESPAÇO: ALAMEDA JAUAPERI, 45, MOEMA, WWW.DIVINOESPAÇO.COM.BR;

CAMICADO: WWW.CAMICADO.COM.BR; TEL. (11) 3614-1424;

ARMARINHOS FERNANDO: RUA 25 DE MARÇO, 816, CENTRO, WWW.ARMARINHOS-FERNANDO.COM.BR