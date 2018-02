No ano passado, depois dos apelos de sua mãe ao dono de um restaurante, teve a carteira assinada como ajudante de cozinha. Mas permaneceu morando na Favela da Grota, no Complexo do Alemão.

Domingo, o passado veio à tona novamente. Soldados do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) vistoriaram sua casa e o levaram algemado, por achar que ele não cumprira toda a pena. Obrigaram-no a levantar a cabeça diante dos jornalistas, quando foi apresentado como "mais um bandido preso".

Às 23h, foi liberado e voltou para casa, mas ao passar na barreira de policiais foi parado, enquanto checavam novamente seus antecedentes. "Já paguei o que devia à Justiça. Espero que meu patrão não me demita ao me ver na TV como bandido", lamentava, antes de ser liberado.