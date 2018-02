Já mandou sua ideia para melhorar SP? O prazo acaba nesta 6ª

Atualizado às 08h03

Mais estações de metrô, menos trânsito. Mais áreas verdes, menos lixo. Rios Tietê e Pinheiros navegáveis, trabalho perto de casa. De 22 de dezembro - quando foi lançado - até agora, a pesquisa Que SP Vc Quer? já recebeu mais de 4 mil sugestões para melhorar São Paulo. E, até sexta-feira, 25, você ainda pode mandar a sua.

Basta entrar no site http://www.quesaopaulovocequer.com.br/estado/rest/intro e escrever uma ou mais ideias. Qualquer tema serve. Pode ser desde uma proposta para recuperar alguma área degradada de seu bairro até uma sugestão para tornar a praça ao lado de casa mais arborizada.

No site, também é possível conhecer e avaliar ideias dadas por outros paulistanos, famosos e anônimos. As mais bem votadas até agora foram classificadas em 12 diferentes categorias e submetidas a um júri de especialistas.

As campeãs de cada categoria poderão ser conhecidas no caderno especial de 459 anos de São Paulo, que será publicado pelo Estado na sexta-feira, dia do aniversário de São Paulo.

A partir do dia 25, também será possível conhecer as milhares de sugestões enviadas pelos participantes. Separadas por temas, elas estarão disponíveis no portal Estadao.com.br.

Além de descobrir as prioridades dos paulistanos, o projeto Que SP Vc Quer? tem como objetivo oferecer ideias que possam ser usadas por gestores públicos e pela sociedade no ano em que, além de ter um novo prefeito, a cidade deve ganhar outro Plano de Metas - a serem cumpridas até 2016 - e os 55 vereadores vão discutir um novo Plano Diretor.

Apoio. Parceria do Estado com o Ibope Conecta, a pesquisa ganhou apoio de instituições como a Rede Nossa São Paulo, a seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) e a Academia Paulista de Letras (APL).