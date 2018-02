Já foi à feira de flores da Ceagesp?

Ponto tradicional de compras da cidade, a feira de flores da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), na Vila Leopoldina, zona oeste, muitas vezes deixa o consumidor - que gosta de plantas, mas não é especialista - desorientado. Para ajudar no passeio, o florista e decorador Vic Meirelles, de 48 anos, preparou um roteiro especial, com 10 dicas.

"Lá tem de tudo - de rosas colombianas a árvores frutíferas para o jardim. Não faltam acessórios como vasos importados, tesouras de poda e fitas para enfeitar pacotes", diz Vic. O galpão de 20 mil m², que sai da frente da praça do relógio do complexo, reúne mais de mil produtores. E um dos grandes atrativos é o preço, que chega a ser a metade do cobrado em floriculturas.

O florista é famoso por assinar arranjos de grandes festas, algumas que marcaram época, como o casamento do ex-jogador Ronaldo com a modelo Daniella Cicarelli no castelo de Chantilly, na França. Toda terça-feira, nos últimos 28 anos, Vic costuma entrar pelo portão 2 da Avenida Doutor Gastão Vidigal às 4h30.

Madrugada. De cara, ele já avisa: "Quem vai à Ceagesp tem de madrugar mesmo. Aprendi a comprar na feira quando trabalhava como empregado na Leonor Flores, que funcionava dentro de um posto de gasolina", conta. "Tem de chegar à feira pelo menos às 5h, porque as boas coisas acabam rápido. Às 7h, as prateleiras começam a esvaziar." O sacrifício de acordar cedo compensa. "Aqui é possível encontrar plantas exóticas, como uma orquídea importada da Tailândia (R$ 120), que dificilmente se acha numa floricultura", diz Vic. Ao lado, dicas de compras e do que está na moda.