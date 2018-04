Já é São João em Caruaru; Recife diversifica Em Caruaru, a 130 km do Recife, dez polos de animação oferecem desde ontem do forró pé de serra - sanfona, triângulo e zabumba - a quadrilhas e shows de bacamarteiros e violeiros, regados a canjica, tapioca, fogueiras e foguetório. Por 30 dias não vão faltar bandeirinhas, chapéus de palha, roupas matutas, colorido e animação. Já o Recife inicia o ciclo junino hoje com um concerto da orquestra sinfônica no Teatro Santa Isabel, em homenagem a Humberto Teixeira e Anastácia.