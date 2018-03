Já deu seu voto de confiança hoje?

Não à toa, muita gente que aprendeu a falar italiano na novela Passione até ontem imaginava que "voto de confiança", no idioma do Totó, fosse um jargão parlamentar vazio como outro qualquer. Aqui no Brasil não tem o "esforço concentrado"? Pois então: na Itália tem o "voto de confiança" e, como diria o personagem de Tony Ramos, "punto e basta!"

E não se falaria mais nisso, não fosse notícia do Corriere dello Sport dando conta de um pedido de "voto de confiança" que Adriano faria - ou teria feito - à diretoria da Roma, clube do Imperador na Itália. Peralá: se até o Adriano gosta da coisa, capaz der ter mulher no meio! Justiça seja feita ao atacante, nenhuma loura que lhe deu confiança se arrependeu do voto.

Herdeiro do trono

Está claro agora o que a oposição volta e meia chama de "herança maldita do Lula". O cara levou R$ 200 mil de cachê logo na sua primeira palestra como ex-presidente. Dá raiva, né não?

Sem data pra acabar

"NEM NA BAHIA O CARNAVAL DURA TANTO TEMPO!" ACM Neto, na última quarta-feira, saudando o encerramento dos trabalhos no Congresso.

Dúvida cruel

José Padilha, diretor de Tropa de Elite, vive um tremendo impasse profissional: tem convites para refilmar Robocop, Os Intocáveis, Kojac e Vigilante Rodoviário.

Más companhias

O chato de ter o quinto maior crescimento de PIB do mundo é olhar pra frente e ver a Turquia, a Argentina, a Índia e, lá adiante, a China. Todo mundo querendo distância da França, da Alemanha, da Inglaterra, do Japão...

Obsessão macabra

Os americanos estão doidos para dar uns tiros na Líbia. Por melhores que sejam as intenções, não adianta: a guerra está no DNA deles!

Quem diria!

Ex-líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio Neto está se apresentando agora como "diplomata". Não parece, mas é!

Esquerda pink

Se quer mesmo caprichar na maquiagem de esquerda no seu PDB, Gilberto Kassab devia se aconselhar com Marta Suplicy. A senadora é especialista nisso!

Mal comparando

Paulo Roberto Falcão perdeu a vaga no primeiro time de comentarista da Globo para o Caio Ribeiro. Por muito menos, Ronaldo Fenômeno se aposentou.

Marca registrada

Muamar Kadafi deu agora para chamar a onda de protestos que chegou à Líbia de "marolinha". Isso é plágio, né não?